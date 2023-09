Câmara Municipal recebe visita de presidente da OAB Taboão e de PRF

Da CMTS

A Câmara Municipal recebeu a visita do presidente da OAB Taboão da Serra, Dr. Moacir Tertulino da Silva, e do Policial Rodoviário Federal Márcio Silva durante a sessão de terça-feira, dia 12. Os vereadores aprovaram voto de louvor a Secretaria de Educação e as outras pastas envolvidas no desfile cívico de 7 de setembro. Os veículos de comunicação regionais também foram homenageados pela realização da 18ª festa em comemoração ao Dia Nacional da Imprensa.

Logo no início, Dr. Moacir Tertulino usou a tribuna para falar do trabalho desenvolvido pelos advogados e advogadas da subseção em prol da população taboanense e pedir para que os vereadores destinem um percentual de suas emendas impositivas no orçamento de 2024 para que a OAB Taboão construa a sua Casa da Advocacia, que atualmente funciona em imóvel alugado.

“Queremos que você, vereador e vereadora, ao fazer a sua distribuição da emenda impositiva, faça valer que parte dela seja direcionado [à OAB Taboão da Serra] na busca da Casa da Advocacia. Se cada um destinar parte dessa emenda, vamos ter mais de um milhão e meio de reais e juntos construir o nosso espaço de acolhida agradável e justo”, diz Dr. Moacir Tertulino da Silva.

O presidente do poder legislativo, Dr. André da Sorriso, assim como outros vereadores se comprometeram a destinar recursos para essa finalidade, construção da Casa da Advocacia. “Me comprometo publicamente. Vou destinar parte da minha emenda impositiva para a OAB de Taboão da Serra. Sabemos que é uma reivindicação importante e espero que todos os vereadores possam entender a necessidade”, diz o presidente Dr. André da Sorriso.

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO

Trabalhando no trecho da Rodovia Régis Bittencourt desde 2005, o PRF Márcio Silva informou que entre os dias 18 e 25 de setembro, é a Semana Nacional de Trânsito, e uma série de atividades serão realizadas na via para conscientizar e evitar acidentes.

“O ministro da Justiça (Flávio Dino) pediu que a gente desse atenção especial em alguns trechos de BR (Rodovia Federal) com acidentalidade muito alto e Taboão da Serra é um desses trechos. De atropelamento a acidentes com motocicletas. Por isso solicito apoio para a gente trabalhar em conjunto para salvar vidas e impactar menos os sistemas de saúde”, diz o PRF Màrcio Silva.

A secretária municipal de segurança pública, Michele Silva de Santana também esteve presente na sessão e disse que a prefeitura irá apoiar as ações realizadas pela PRF em Taboão da Serra.

HOMENAGEM À IMPRENSA

Os vereadores parabenizaram os jornalistas pela realização da 18ª Festa da Imprensa Regional, um dos eventos mais tradicionais do Conisud. “Foi um evento maravilhoso. Parabéns a todos os veículos da região que participaram desta festa. A imprensa é muito importante e leva para toda população o trabalho dos vereadores, muitas vezes critica, mas esse é o papel dos jornais”, disse o vereador Sandro Ayres.