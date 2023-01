Câmara Municipal suspende sessão até a próxima sexta-feira (13)

Direto da redação

A 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Taboão da Serra foi suspensa novamente na tarde desta terça-feira, dia 10. O presidente da Casa, vereador André Egydio, suspendeu os trabalhos após pedir um parecer para a procuradoria do Legislativo sobre a escolha das comissões permanentes, responsáveis pelos pareceres do projeto em pauta.

O Poder Legislativo segue discutindo o Orçamento Municipal 2023, colocado em pauta em dezembro do ano passado. Os vereadores indicaram também as emendas impositivas, que necessitam de pareceres das comissões permanentes para tramitar no plenário e irem a votação para integrarem a LOA.

Segundo o vereador André Egydio, o parecer da procuradoria sobre a escolha das novas comissões permanentes, que são renovadas a cada dois anos, é necessário para que não ocorra nenhum vício jurídico durante a votação. “Essa demora na votação do Orçamento não causa nenhum prejuízo para o município e para o prefeito, que pode continuar honrando todos os compromissos”

O procurador da Câmara Municipal, Dr. Augusto Lewin, afirmou que a cidade não ficará sem dinheiro em 2023. “O projeto da LOA, enquanto não descer o autógrafo para a prefeitura, o Executivo poderá pagar, mês a mês, as contas do município sejam servidores, fornecedores, entre outras despesas com educação, saúde, segurança, etc e etc. Entendo que o período legislativo não se confunde com Mesa Diretora”, afirmou.

Serviço

Continuação da 43ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Sexta-feira, dia 13, às 14h

Plenário do Poder Legislativo

Estrada São Francisco, 2013

A sessão será transmitida ao vivo pelo canal oficial no Youtube