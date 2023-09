Caminhão não consegue fazer curva e manobra estourou mangueira de óleo na Av. Dr. José Maciel

Quem passa pelo bairro vai precisar ter calma. O caminhão que tentava fazer uma curva acabou parando na transversal e bloqueando o tráfego no local. O conduto é da empresa MGM Log, de acordo com os Agentes de trânsito de Taboão da Serre, o motorista do veículo não conseguiu concluir a curva acentuada e acabou ficando travado na pista, além disso estourou a mangueira de óleo no local.