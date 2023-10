Caminhoneiro morre ao fugir de tentativa de assalto na Régis Bittencourt

Direto da redação

Caminhoneiro é encontrado morto às margens da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Itapecerica da Serra (SP), possivelmente, após tentativa de assalto.

De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o proprietário de um caminhão, com placas de Itajaí (SC), o motorista, na data dessa terça-feira (24), estava trafegando pela BR-116, sentido sul, quando no km 298, após passar pelo pedágio, parou na área de descanso para pernoitar.

Ainda de acordo com o proprietário, houve uma tentativa de roubo, pois quebraram os vidros do lado do passageiro da cabine, e, provavelmente, o caminhoneiro entrou em luta corporal com os criminosos, supostamente na tentativa de fuga.

Ato contínuo, o caminhoneiro deve ter caído em uma ribanceira, de aproximadamente 15 metros de altura, vindo a falecer no local.

Nesta quarta-feira (25), o responsável pela transportadora após dar por falta do motorista, tentou ligar no celular, mas não houve resposta. Diante disso, iniciou uma busca por meio do rastreador, e, às 15 horas, o equipamento localizou o veículo.

Com isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, bem como a concessionária Arteris Régis Bittencourt, responsável pela rodovia. Ambos comparecem ao local, sendo encontrado o caminhão, com os vidros quebrados, e, após buscas pelo local, encontraram o corpo do caminhoneiro caído na ribanceira.

Segundo a PRF, a Polícia Civil irá investigar as causas da ocorrência.