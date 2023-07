Camisa de Vênus faz show gratuito neste domingo (dia 16) em frente ao Parque das Hortênsias

Direto da Redação

Em celebração a Semana Municipal do Rock, Taboão da Serra recebe no próximo domingo (16) a banda Camisa de Vênus em show gratuito em frente ao Parque das Hortênsias a partir das 19h30. Entre os principais hits estão “Eu não matei Joana D’arc” e “Só o Fim”.

Além da tradicional banda, outros grupos e artistas se apresentam a partir desta sexta-feira às 20h com Paralamas do Sucesso (cover). No sábado às 20h tem Scorpions Cover. No domingo 15h tem Banda Queen cover e a atração principal, à noite.

Show Camisa de Vênus

Estacionamento do Parque das Hortênsias – Taboão da Serra

Domingo (dia 16) – a partir das 19h30