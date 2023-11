Campanha arrecada fundos para manutenção da CAJEC

Da redação

A jornalista Carolina Faria lança o livro “Casos Reais – Uma surpreendente leitura da realidade”, de sua autoria, por editora própria, para colaborar com a Casa José Eduardo Cavichio – CAJEC que ajuda crianças e adolescentes no tratamento de câncer há mais de 27 anos, na cidade de Taboão da Serra – SP.

O livro traz histórias reais de superação de vários problemas que pessoas diversas enfrentam na vida. Carolina entrevistou pessoas que conseguiram aprender com seus obstáculos, que às vezes parecem intransponíveis, mas que fortalecem a fé de que serão resolvidos em algum momento.

O livro custa R$ 32 mais o valor do correio, e o dinheiro vai em sua totalidade para a CAJEC. O apoio, essencial para sua impressão, foi da empresa BlackSkull de suplementos esportivos.

“Conheço o trabalho da CAJEC há anos e sei como é difícil manter esse local e o atendimento aos casos que a cada ano cresce. Pensei em aproveitar o final de ano, onde as pessoas buscam comprar presentes de Natal e, que um livro como este, é o maior presente que alguém pode receber para entender que a fé é a força da vida”, comenta Carolina.

Empresas que comprarem uma quantidade de livros para distribuição entre seus funcionários estarão não só ajudando a CAJEC, mas aos seus colaboradores com amor e empatia.

SERVIÇO:

Livro CASOS REAIS de Carolina Faria

Editora própria

R$ 32 mais taxa do correio

Contato para comprar o livro: WhatsApp – 11 95985 5692 ou pelo e-mail jornalistacarolinafaria7@gmail.com

Conheça a CAJEC – Casa José Eduardo Cavichio

A CAJEC foi fundada em 1996 por Maria Luiza Centelles, mas sua história remonta a anos antes quando ela informalmente hospedava crianças e adolescentes em sua casa para tratamento de câncer. Em 1995, Maria Luiza perdeu o jovem José Eduardo Cavichio, que sonhava em construir uma casa de apoio para crianças e adolescentes com câncer. Inspirada por ele, ela fundou a CAJEC em sua homenagem. Inicialmente, a CAJEC funcionava na casa de Maria Luiza, mas depois de buscar ajuda de empresas parceiras, ela alugou um que acabou sendo comprado e hoje é a sede da instituição. A CAJEC sempre dependeu da ajuda dos voluntários para manter seus programas e projetos funcionando. Por isso, doações de qualquer tipo são muito valiosas. Se você quiser colaborar, pode contribuir com dinheiro, doar seu tempo e trabalho como voluntário, além de oferecer alimentos, produtos de higiene e limpeza, medicamentos, móveis, brinquedos, roupas e qualquer outro item que possa ser útil para as atividades da instituição.

A doença e o tratamento longe de casa podem causar muita ansiedade e preocupação para o paciente e sua família. Por isso, a CAJEC se dedica a fornecer um ambiente acolhedor e orientação para que os pacientes e suas famílias se sintam em casa. A casa oferece moradia, transporte, pelo menos quatro refeições diárias, ajuda na compra de medicamentos, órteses e próteses, além de acompanhamento médico e terapêutico, como fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, odontologia e assistência social. A CAJEC tem capacidade para atender cerca de 22 famílias por mês, mas obtendo ajuda poderá aumentar o atendimento futuramente.

Sobre Carolina Faria

Nascida em São Paulo, no dia 9 de março de 1982, foi criada parte de sua infância pelos seus avós no Sul de Minas Gerais devido ter tido uma meningite bacteriana, aos 14 anos. Já morando em São Paulo, começou a atuar como modelo fotográfica, fazendo participações em emissoras de televisão. Com essa mesma idade iniciou seu trabalho de cunho social com o teatro beneficente em orfanatos e na Casa Transitória (FEESP). Atualmente, como jornalista, possui um canal no YouTube chamado Web Reporter News, de entretenimento, atrelada a sua profissão do dia a dia como corretora de imóveis na Cyrela. Este livro “Casos Reais” vem ajudando a CAJEC desde o primeiro lançamento, o valor a ser vendido será de R$32 (trinta e dois reais), a parte revertida ajuda com alimentação, medicamentos, o que for preciso para um melhor atendimento a esses pacientes.