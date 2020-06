Campanha de vacinação contra a gripe vai até dia 30 de junho

Por Samara Matos, na redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até a próxima terça-feira, dia 30 de junho. Desde o início da campanha, em 23 de março, o município imunizou 85% da população de todos os grupos prioritários.

A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas é fundamental para reduzir o número de pessoas com problemas respiratórios nos próximos meses. O Ministério da Saúde afirma que a vacina é segura e previne cerca de 30% dos casos fatais e não fatais de gripes em idosos, e até 70% das mortes pelo vírus influenza.

As unidades básicas de saúde estão com abastecimento para imunizar pessoas com idade a partir dos 55 anos, crianças de 6 meses a 4 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes e até 45 dias após o parto, funcionários do sistema prisional, professores de rede pública e privada, pessoas com doenças crônicas.

É importante levar documento de identificação e carteira de vacinação. As doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, nas UBS’s de Taboão da Serra.