Campanha Fique Sabendo promove testagem de HIV e sífilis em Taboão da Serra

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio Secretaria de Saúde (SMS) e da Clínica DST, Aids e Hepatites Virais, promove a campanha Fique Sabendo 2023 para testagem de HIV e Sífilis. A ação acontece no período de 01 a 8/12, das 08h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O propósito é alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, da prevenção e do tratamento, além de ser formas de conscientizar a população sobres os riscos que essas e outras infecções podem causar. Os testes são rápidos, gratuitos e sigilosos.

“A Campanha Fiquei Sabendo 2023, é para ressaltar a importância da testagem do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, como a Sífilis. Compareça em uma das 13 Unidades Básicas de Saúde da nossa cidade e venha fazer os testes. Viva sem dúvidas”, esclareceu o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Além da campanha Fique Sabendo, este mês, conhecido como “Dezembro Vermelho” é um períodi dedicado à conscientização e atividades de prevenção à HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis. Além de mobilizar a testagem e o diagnóstico, a campanha visa oferecer o tratamento precoce nos serviços de saúde.

O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é uma infecção que ataca o sistema imunológico, responsável por proteger o organismo de doenças, não tem cura, mas com o tratamento correto pode proporcionar uma vida longa e segura. A sífilis também é uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível) exclusiva do ser humano que quando bem tratada, tem cura.

Serviço

Fique Sabendo 2023

Data: 01 a 08/12, das 8h às 16h

Unidades que realizam a testagem:

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jardim das Oliveiras

UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jardim das Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 97- Jardim Panorama

UBS Silvio Sampaio – Rua Siderópolis, 276 – Jardim Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 -Parque Pinheiros

UBS Jardim Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jardim Suiná

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Parque Assunção

UBS Parque Pinheiros/CSU – Avenida Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros

UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jardim Salete

UBS Record/Ponte Alta – Rua Imarui, 47 – Jardim Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jardim Scandia

UBS Jardim América – Rua Uruguai, 73 – Jardim América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino