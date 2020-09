Candidatura do Engenheiro Daniel é confirmada pelo PSDB com arena lotada; Cido é o vice

Por Allan dos Reis, no Jardim Record

Em convenção realizada na Arena Multiuso no Jardim Record, o PSDB confirmou o Engenheiro Daniel como candidato a prefeito de Taboão da Serra. O vereador Cido (PTB) é o vice-prefeito na coligação Avança Taboão, que têm os partidos: Republicanos, Rede, PMB e DC.

Ao estilo drive-in, centenas de carros lotaram a arena desde o início da tarde. Em clima de festa, eles realizaram vários buzinaços até o discurso do Engenheiro Daniel, que estava acompanhado do prefeito Fernando Fernandes e a deputada estadual Analice Fernandes.

“A política séria e honesta é a maior ferramenta de transformação da vida das pessoas. E é por isso que quero chegar lá [no cargo de prefeito], para trabalhar realmente para as pessoas que mais precisam do poder público. E será isso que o Engenheiro Daniel, junto com o Cido, fará por essa cidade a partir de 2021”, diz Daniel em entrevista coletiva.

Sobre as críticas que seus adversários têm feito ao governo, o candidato respondeu. “[parte da] A oposição tem poder [Aprígio e Eduardo Nóbrega] e ao invés de fazer, preferem criticar. Vou fazer a defesa daquilo que acredito, que é o governo que participei. É um governo sério, que tem compromisso, e teve responsabilidade no momento que mais precisou, que é neste momento da pandemia”.

Tanto a deputada Analice quanto o prefeito Fernando Fernandes reforçaram as realizações do governo ao longo dos últimos sete anos, da construção do Poupatempo e o Bom Prato a qualidade do ensino, comprovado com a nota do último IDEB, de 6.8, acima do projetado pelo MEC.