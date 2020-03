Cantora Luísa Martins vence batalha e avança no The Voice Kids

Direto da redação

A cantora Luísa Martins, moradora de Taboão da Serra, venceu a batalha do time Brown no The Voice Kids neste domingo (8) e avançou mais uma fase no reality. Ela enfrentou Alice Araújo e Gaby Novais. Elas cantaram a música “Do Seu Lado”, do Nando Reis.

Luísa recebeu elogios do técnico. “Você cantou liso na hora que tinha que cantar e interpretou na hora que tinha que interpretar. Foi incrível. Parabéns às três”, disse.

E anunciou a vencedora: “Luísa Martins!”.

“Estou muito feliz e não sei muito o que falar. Queria agradecer ao Carlinhos Brown que me deu oportunidade de continuar no programa. E agradecer minhas amigas e amizade vai continuar. Se eu falar mais, eu vou começar a chorar”, comemorou Luísa.