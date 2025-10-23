Cantora Yah Dias lança nova música na Marcha Para Jesus de Taboão da Serra [Ouça a Canção]

Por Allan dos Reis, no Parque das Hortênsias

Taboão da Serra, 23 de outubro de 2025

A cantora Yah Dias lançou sua nova música “Enquanto Eu Respirar” durante a Marcha Para Jesus de Taboão da Serra, que aconteceu há duas semanas (dia 11 de outubro). Ela foi uma das atrações da Marcha, que teve outros Ton Carfi, Bruna Karla, Sarah Fernandes, Renascer Praise entre outros artistas.

“Foi uma honra! A primeira vez na Marcha de Taboão da Serra, com certeza foi uma experiência incrível, algo que marcou meu coração. Senti a presença do Espírito Santo de uma forma muito especial. Estar com pessoas reunidas, adorando e declarando o nome de Jesus, foi emocionante demais. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade e por tudo o que Ele fez naquele dia”, diz Yah.

Sobre sua nova canção, ela afirma que a “nova música fala sobre a bondade e a vontade perfeita de Deus” e que “muitas vezes passamos por momentos difíceis e não entendemos o porquê, mas essa canção lembra que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável e que temos um futuro de bençãos e vitórias reservados para quem crê e quem confia na vontade Dele”, completou.

Mas essa não é sua primeira canção. “Atualmente eu tenho 07 canções, todas disponíveis no YouTube e nas plataformas digitais. Cada uma delas tem uma mensagem de fé, entrega e confiança em Deus. Também compartilho trechos e momentos de bastidores nas minhas redes sociais — tudo com muito amor, pra tocar o coração de quem ouvir”, encerrou a cantora Yah Dias.

OUÇA A CANÇÃO ABAIXO:



Yah Dias – Enquanto Eu Respirar

Suas obras não tem fim

Seu amor é incomparável

És a nossa proteção

Tua vontade é perfeito e agradável

E não há nada que se compare a ti

E não há nada que possa te resistir

Sua graça e misericórdia

É o que nos sustenta

Enquanto eu respirar

Louvarei ao Senhor

Enquanto eu respirar

Cantarei suas bênçãos

Enquanto eu respirar

Me alegrarei e ti

És o Alfa e o Omega

O princípio e o fim

(Yah Dias Oficial – Compositores: Yah Dias/ Adrian Camargo Ferderle / William Miguel Soares)