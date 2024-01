Carna Afro acontece nos dias 03 e 04 de fevereiro no Parque das Hortênsias

Direto da PMTS

Os coletivos Feira de Cultura TaboAfro e Feijoada de Ogum, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Taboão da Serra (SEC), realizam nos dias 03 e 04/02, a partir das 13h, o 1º Carna Afro no Parque das Hortênsias. A entrada é gratuita.

Os dois dias de programação incluirão apresentações de uma Super Banda, Bateria de Escola de Samba, DJ, Feira Afro, Gastronomia e Espaço Kids. Além disso, haverá um concurso de fantasias com premiações e brindes.

Segundo Clayton Luiz, o projeto visa resgatar a tradição dos bailes de carnaval e é voltado para todas as idades. “Estamos preparando um repertório com as principais e inesquecíveis marchinhas de carnaval, como ‘Cabeleira do Zezé’, ‘Trens das Onze’ e outras, para que o público possa aproveitar os dois dias com muita animação”, destacou.

“Convido todas as famílias da nossa cidade para aproveitar esse evento especial organizado pela TaboAfro, com apoio da nossa Gestão, que traz resgate cultural e diversão garantida para as crianças, jovens e adultos”, destacou a secretária Nil Felix (SEC).

Serviço:

1º Carna Afro

Dias 03 e 04/02, a partir das 13h

Local: Parque das Hortênsias

Praça Miguel Ortega, 500 – Pq. Assunção

Entrada gratuita