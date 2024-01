Carnaval de rua da Banda Espera Marido acontece em 3 de fevereiro, no Jd. Maria Rosa

Direto da redação

O tradicional carnaval de rua da Banda Espera Marido está marcado para o dia 03/02, no Jardim Maria Rosa, com início às 14h na Rua Francisca de Carvalho. Durante o evento, os interessados têm a oportunidade de adquirir um abadá em troca de dois quilos de alimentos não perecíveis, excluindo sal e açúcar.

Com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC), a Banda Espera Marido celebra 32 anos deste encontro festivo que aquece os ânimos para o carnaval. O destaque da festa são os participantes fantasiados com trajes femininos.

Santão, um dos organizadores do evento, estende o convite especial, assegurando momentos de risadas, celebração da amizade, dança e diversão. “Traga toda a sua família para o nosso bloco que, desde 1993, tem a responsabilidade de abrir as festividades carnavalescas no município.”

Nil Felix, secretária de Cultura e Turismo, também reforçou o convite. “A Banda Espera Marido realiza há mais de três décadas, uma das festas mais animadas de Taboão da Serra e conta com o apoio do Governo do prefeito Aprígio para manter essa tradição. É um momento de confraternizar e reencontrar amigos, não percam!”.

Serviço:

Banda Espera Marido

Sábado, dia 03/02, a partir das 14h

Av. Dr. José Maciel x Rua Francisca de Carvalho – Jd.Maria Rosa

Abadá solidário: Troca por dois quilos de alimentos perecíveis (exceto sal e açúcar) no dia e local do evento