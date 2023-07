Carnês de Tributos Mobiliários da Prefeitura de Taboão da Serra podem ser pagos via pix

Direto da redação

Os contribuintes de Tributos Mobiliários da Prefeitura de Taboão da Serra que desejam fazer o pagamento antecipado dos carnês Geral, Feirante, Permissionário, Taxista, Transporte Escolar ou Cemitério já podem entrar no site do Atende (www.atende.ts.sp.gov.br) para acessar a 2ª via dos boletos.

O vencimento dos tributos é em 10 de agosto de 2023, seja para pagamento à vista em parcela única, ou primeira parcela, para quem optar pelo pagamento em quatro vezes. A novidade deste ano é a possibilidade de pagar os tributos via pix, através do QR Code que consta nos boletos.

“Uma das preocupações do nosso Governo é modernizar a administração pública municipal e facilitar a vida dos contribuintes. Por isso, adotamos a possibilidade de pagamento por pix, um sistema rápido, prático, que evita deslocamentos e permite aos munícipes quitar os tributos de onde estiver”, afirma o prefeito Aprígio.

De acordo com a Coordenadoria da Divisão de Tributos Mobiliários, da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIP), os carnês impressos já estão sendo entregues pelos Correios aos mais de 21 mil contribuintes. A expectativa é que todos os carnês sejam distribuídos até o final da semana.

Os contribuintes de tributos mobiliários que por qualquer razão não receberem os carnês, podem obter a 2ª via pelo site www.atende.ts.sp.gov.br ou solicitar em uma das unidades do Atende, Pirajuçara ou Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30.

Serviço:

www.atende.ts.sp.gov.br

Atende – Pirajuçara

Est. Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

Telefone: (11) 4788-7680

Atende – Centro

R. Elisabetta Lips, 55, Jardim Bontempo

(11) 4788-2922 (11) 4788-2923