Carreira, business do mercado musical e mais: Helena Monteiro é a convidada do “Na Redação Podcast”

Por GJ, direto da Redação

Com cantoria ao vivo e muito sertanejo, o podcast Na Redação, do Taboão em Foco, recebeu na última segunda-feira (18), a cantora Helena Monteiro, que estava acompanhando de seu parceiro de projeto musical Dudu Debom. No papo, Helena falou de sua carreira musical e dos desafios que enfrentou e vem enfrentando.

Para assistir o podcast na íntegra clique aqui:

Carreira

Helena revelou que em seus mais de 30 anos de palco, há muitos momentos marcantes, mas o Rampas, casa de show de Itapecerica da Serra é um dos que mais se destaca. Ela até cita que há uma Helena antes e outra depois dos shows no Rampas. “Foi lá que eu comecei minha carreira musical. O Dudu que me acompanha hoje tem visto o tanto de trabalho que a gente consegue pegar por causa do Rampas”, recorda.

“O que menos conta é o talento, business é muito alto”

Já sobre o presente, a cantora contou a dificuldade que o atual mercado musical impõe para quem deseja mostrar o seu trabalho. “Pode até soar de uma maneira rude, [mas] o que menos conta é o talento”, desabafou Helena, falando da questão financeira que impulsiona artistas ao cenário da fama.

Dudu Debom, que também realiza o trabalho de produção musical, deu uma dica para quem deseja alavancar a carreira. “Uma coisa que eu vejo que falta para os artistas é investir mais no próprio trabalho. A maioria faz vídeos covers”, explicou. Segundo ele conta, o trabalho autoral pode ajudar a subir o trabalho nas plataformas de streaming, por exemplo.

Atendeu a pedidos da live

E quem acompanhou a live pode pedir músicas ao vivo para Helena. Tanto é que “Clima de Rodeio” e “Nosso Quadro” foram as músicas que o público foi agraciado durante o podcast.