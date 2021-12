Carreta da Mamografia faz exames no estacionamento do Shopping Taboão; veja os detalhes

Por Renata Gomes, da PMTS

Uma parceria entre o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Saúde, trará ao município a Carreta da Mamografia, do programa “Mulheres de Peito”. Em Taboão da Serra, a carreta iniciará os atendimentos na terça-feira, 30/11 e ficará até o dia 11/12, no Estacionamento do Shopping Taboão.

Além dos exames gratuitos para o diagnóstico precoce do câncer de mama, a Secretaria de Saúde também realizará as ações de testagem rápida para Covid-19, aferição de pressão arterial e aferição de glicemia.

O “Mulheres de Peito” oferece o exame sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos. Pacientes fora dessa faixa etária também podem ser atendidas, desde que apresentem solicitação médica que pode ter sido emitida tanto pela rede pública quanto particular.

Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12, exceto feriados. Para os atendimentos são distribuídas 50 senhas por demanda espontânea para realização do exame no mesmo dia, de segunda a sexta. Já aos sábados são 25 senhas, das 8h às 12 horas.

As mulheres de 35 a 49 anos devem estar munidas de pedido médico, cartão SUS e RG. Aquelas que não tiverem pedido médico poderão solicitá-lo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As mulheres acima de 50 anos devem apresentar apenas RG e Cartão SUS. Mulheres acima de 70 anos devem estar munidas de pedido médico, cartão do SUS e RG.

Caso sejam detectadas alterações no exame ou suspeitas de câncer, a paciente será encaminhada a um serviço de referência do SUS para fazer exames complementares, acompanhamento ou tratamento, conforme as particularidades de cada caso.

SERVIÇO:

Carreta da Mamografia em Taboão da Serra

De 30/11 a 11/12

Local: Estacionamento Shopping Taboão

Rod. Régis Bittencourt, 2643 – Jardim Helena

ATENDIMENTO:

50 senhas de segunda a sexta, das 8h às 17h

25 senhas aos sábados, das 8h às 12h

Mulheres de 35 a 49 anos (Apresentar pedido médico, Cartão SUS e RG)

Mulheres de 50 a 69 anos (Apresentar RG e Cartão SUS)

Mulher acima de 70 anos (Apresentar pedido médico, Cartão SUS e RG)