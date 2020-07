Carreta não consegue fazer curva e bate em três carros em Taboão da Serra

Direto da redação

Um caminhão de grande porte bateu em três carros estacionados na Rua Yoshiharu Ogawa esquina com a Rua Roberta Simões Souza na tarde desta quinta-feira (2). A via fica na saída da Rodovia Régis Bittencourt, altura do km 271, na entrada para a região do Parque Monte Alegre, em Taboão da Serra.

O motorista informou que não percebeu que os veículos estavam tão próximos à esquina e – ao fazer a curva – bateu no Pálio e acabou arrastando os outros dois. Ninguém ficou ferido no acidente.