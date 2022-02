Carreta para doação de sangue fica no Shopping Taboão até quinta (17)

Da redação, com informações da assessoria

O Shopping Taboão, em parceria com a startup social SAS Brasil e patrocínio da Drogaria São Paulo e da Roche Brasil, realiza campanha de incentivo à doação de sangue nesta quarta e quinta-feira (17). A doação é realizada na carreta itinerante montada no estacionamento do centro de compras. O agendamento pode ser feito pelo site www.sasbrasil.org.br/hemocentro. A Campanha tem apoio do Banco de Sangue Paulista e do Projeto Amorsedoa.

“Apoiar ações como essa, que salvam vidas, reforça ainda mais nosso compromisso perante a sociedade. Queremos incentivar e conscientizar todos sobre a importância da doação de sangue, principalmente nesse momento tão delicado onde os hemocentros estão com estoques precários”, afirma Mariuche Ismerim, gerente de marketing do Shopping Taboão.

As pessoas que desejam realizar a doação de sangue precisam ter idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar documentos de identificação pessoal, além de seguir alguns critérios:

CONFIRA:

– Menores de 18 anos (16 a 18 incompletos) só podem doar com autorização por escrito e assinada, acompanhada de documento original ou cópia autenticada do pai, mãe ou responsável legal, além de estar acompanhado do responsável maior de idade no dia da doação.

– Idosos, acima de 60 anos, só devem doar se já tiverem completado o esquema vacinal contra a Covid-19 (duas doses, além da dose de reforço).

– Em caso de sintomas gripais ou resfriado, febre e diarreia recente não é permitido doar.

– Grávidas e mulheres pós-parto também não podem doar.

– Quem fez tatuagem deve esperar um período de 12 meses para poder realizar a doação. O mesmo período deve ser respeitado para quem fez maquiagem definitiva ou micropigmentação de sobrancelha.

– Pessoas com doença de Chagas ou Malária, quem teve Hepatite após os 11 anos de idade, quem tenha evidência clínica ou laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis, como Hepatite B ou C, AIDS (vírus HIV), doenças ligadas ao vírus HTLV I ou II não podem doar.

– Quem foi vacinado contra a Covid-19 ou qualquer outra vacina deve esperar um período, que varia de imunizante para imunizante, para doar. Confira: