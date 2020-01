Carreta tomba no acesso do Rodoanel para a Régis Bittencourt

Direto da redação

Na manhã desta terça-feira (14), um caminhão tombou no km 29 do Rodoanel Oeste e bloqueou duas faixas no acesso para a Rodovia Régis Bittencourt. Segunda a CCR Rodoanel, uma pessoa ficou levemente ferida e foi encaminhada para o hospital da região. A carga ainda está no local e irá demorar para ser a retirada, pois é de grande peso e precisa ser transportada.

O caminhão que transportava carga refrigerada tombou por volta das 6h35. Há lentidão na aproximação da ocorrência. No entanto, o motorista que utilizaram a Régis Bittencourt, sentido São Paulo, será necessário reduzi a velocidade entre os km 283 e 274 por reflexo do acidente.