Cartão BOM deixa de receber novos créditos em 4 de abril e recargas devem ser feitas no TOP

O Cartão BOM, utilizado no transporte sobre trilhos nos ônibus metropolitanos (EMTU) tem uma data para deixar de aceitar novos créditos: a partir de 4 de abril de 2022, estes cartões não podem mais receber recarga de créditos, cabendo ao usuário utilizar o saldo remanescente.

A transição entre o BOM e o TOP tem dado muitos problemas para o usuário do transporte coletivo e levantado muitas dúvidas.

Desta data em diante o cartão a ser carregado é o TOP, já disponível para a emissão e também sendo aceito em trens, Metrô e ônibus da EMTU. O BOM pode ser usado por tempo indeterminado, até o fim dos créditos, mas depois do dia 04 não será carregado mais

Os usuários do BOM ao utilizar todos os créditos e havendo a sobra de um valor abaixo do preço da tarifa, terão o direito a embarcar no sistema de transporte com direito ao desconto deste valor restante do valor da passagem ou de uma integração, sem prejuízos. Ou seja, a promessa é que não haverá perda desse residual, o que foi, inclusive, alvo de questionamentos por parte do Ministério Público de São Paulo e do Tribunal de Contas do Estado.

Desta forma, o cartão ficará com saldo zero, sendo cancelado automaticamente.

Caso o passageiro precise saber o saldo presente no seu Cartão BOM, ele pode consultar por meio dos validadores instalados em estações de trem e Metrô. Já o TOP além deste meio, pode ser consultado pelo aplicativo de smartphones e Whatsapp.