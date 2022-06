Casa do Empreendedor de Taboão da Serra e Sebrae Aqui abrem inscrições para o curso Fidelização de Clientes

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) de Taboão da Serra, através da Casa do Empreendedor, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Aqui) realizarão na quinta-feira, 23/06, das 18h às 22h, mais um módulo do curso Descomplique Sua Ideia de Negócio, sobre Fidelização de Clientes.

A capacitação será presencial na sede da SDE (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa). As inscrições para participar do curso vão até terça-feira, 21/06, através do WhatsApp (11) 95336-9278.

De acordo com o descritivo da capacitação, o objetivo do curso destinado aos empreendedores formais ou informais é mostrar que fidelizar clientes é tão importante quanto conquistar novos clientes, também será abordado o poder da fidelização.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan ressalta que as capacitações oferecidas em parceria com o Sebrae Aqui beneficiam os empreendedores a prosperarem em seus negócios. “Capacitar nossos empreendedores tem sido uma marca da nossa gestão e o Sebrae Aqui é um grande parceiro nessa jornada. Os cursos têm conteúdos importantes e agregam valor para ajudar à melhorar os negócios, conquistar e fidelizar clientes“, explicou.

Serviço:

Curso Fidelização de Clientes

Data: 23/06/2022

Das 18h às 22h

Inscrições até 21/06 pelo WhatsApp 11 95336-9278

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa