Casa do Empreendedor de Taboão da Serra e Sebrae ofertam curso online e gratuito “Comece certo pelas redes sociais”

Direto da PMTS

Estão abertas, até o dia 06/11, as inscrições para a oficina online “Comece certo pelas redes sociais”, promovida pela Casa do Empreendedor da Prefeitura de Taboão da Serra, em parceria com o Sebrae. A aula pela internet será na quarta-feira, 08/11, das 18h às 22h. Interessados em participar devem mandar mensagem para o WhatsApp (11) 95336-9278 para garantir vaga.

Como a oficina será online, é necessário que os participantes tenham smartphone ou computador com acesso à internet. A capacitação é gratuita, com emissão de certificado.

O objetivo do curso é auxiliar empreendedores formais a informais a criar contas comerciais em redes sociais, como Instagram e Facebook, e utilizar as ferramentas digitais à favor do negócio próprio.

“As redes sociais têm mostrado sua força como canais de venda e de comunicação com clientes. Ter uma conta comercial abre um mar de possibilidades para quem empreende e é possível fazer isto, começando certo e é isto o que será apresentado neste curso em parceria com o Sebrae e que conta com todo apoio do Governo Aprígio”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan.

Serviço:

Curso online – COMECE CERTO PELAS REDES SOCIAIS

Quando? 08/11, das 18h às 22h

Inscrições até 06/11, pelo WhatsApp (11) 95336-9278