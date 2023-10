Casa do Empreendedor de Taboão da Serra recebe inscrições do curso “Super MEI: Organize seu negócio”

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) de Taboão da Serra, através da Casa do Empreendedor, em parceria com o Sebrae Aqui, oferece o curso gratuito “Super MEI: Organize seu negócio”. A capacitação presencial acontecerá de 23 a 26/10, das 18h às 22h, na sede da SDE (Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa). Os interessados em participar podem se inscrever até 18/10, através do WhatsApp (11) 9 5336-9278. As vagas são limitadas.

“As capacitações que o Governo Aprígio oferece em parceria com o Sebrae são ágeis, eficazes e eficientes para aqueles que aspiram empreender e para quem já empreende. Sabemos que para crescer de forma estruturada e segura é necessário planejamento e é isso o que mostraremos neste curso. Planejar é algo que não tem segredo, basta aplicar os conhecimentos que os negócios poderão deslanchar”, afirma o secretário Wanderley Bressan (SDE).

O curso “Super MEI: Organize seu negócio” é ministrado por profissionais do Sebrae e é dividido em quatro módulos, sendo um apresentado em cada dia da capacitação.

O primeiro módulo “Empreendedor de Sucesso” aborda temas que promovem o conhecimento sobre o que é empreendedorismo, através de vivências para autoconhecimento do perfil empreendedor e do conhecimento de referências de empresários que souberam praticar estes comportamentos.

O segundo módulo trata da “Formação do Preço” e desmistifica os custos e gastos de uma empresa. Ajuda o empresário a formar de maneira correta o preço de venda de produtos ou serviços.

No terceiro módulo, “Fluxo de Caixa”, é detalhado o funcionamento do fluxo de caixa, sua estrutura e aplicabilidade, auxiliando o empresário a tomar decisões com mais segurança.

O quarto e último módulo trata de Marketing Digital e tem como objetivo proporcionar o entendimento do “p de praça” do marketing no contexto online, além de conhecer as possibilidades de venda online e entender qual se adapta ao tipo do negócio que o empresário possui.

Serviço:

Curso “Super MEI: Organize seu negócio”

De 23 a 26/10, das 18h às 22h

Inscrições até 18/10 pelo WhatsApp (11) 9 5336-9278

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda – Rua Cesário Dau, 535 – Jardim Maria Rosa