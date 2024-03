Casa do Empreendedor e Sebrae Aqui abrem curso gratuito para formalizar comércio

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) e da Casa do Empreendedor, em parceria com o Sebrae Aqui disponibilizará uma oficina presencial que ajudará o microempreendedor a entender melhor como formalizar o comércio. O curso “Comece a planejar a formalização do seu negócio” será na terça-feira, dia 26/03, a partir das 18h, na SDE (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa).

As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira, 22/03, através do WhatsApp (11) 95336-9278.

O curso vai tratar sobre comportamento empreendedor, quando e como acessar crédito, como transformar uma ideia em um negócio de sucesso, fluxo de caixa como ferramenta de gestão, marketing digital e formação de preço.

“Ofertar cursos e oficinas gratuitamente para os nossos munícipes empreendedores é de suma importância, precisamos incentivar cada vez mais o comércio na cidade. Planejar a formação de um negócio é o principal para fazer a empresa crescer”, disse o Prefeito Aprígio.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan, comentou sobre a devolutiva da população. “É essencial que os empreendedores estejam antenados nas atualizações no mundo dos negócios. Toda vez os retornos são positivos, então esse carinho que recebemos, damos através de várias oportunidades”, disse.

Serviço

Oficina “Comece a planejar a formalização do seu negócio”

26/03, a partir das 18h

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa.

Inscrições até 22/03, pelo WhatsApp (11) 95336-9278