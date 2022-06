Casa do Empreendedor Itinerante estará no Jardim Saint Moritz nesta sexta (24)

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) da Prefeitura de Taboão da Serra iniciará na sexta-feira, 24/06, das 10h às 16h, o projeto Casa do Empreendedor Itinerante no Jardim Saint Moritz, na Praça Madre Teresa de Calcutá, em frente à EMI Luca. A ação levará orientações para micro e pequenos empreendedores e contará também com a oferta dos serviços do Sebrae Aqui, Banco do Povo e Procon Municipal.

De acordo com o prefeito Aprígio, o objetivo é levar orientações para as pessoas que procuram abrir o próprio negócio, melhorar seu empreendimento, regularizar CNPJ, entre outros serviços. “Nosso Governo já avançou na descentralização de atendimentos com mais uma unidade da Casa do Empreendedor no Pirajuçara e com o projeto itinerante, vamos levar aos bairros e ampliar o atendimento para os empreendedores e futuro empreendedores de Taboão da Serra”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Wanderley Bressan destacou que o novo projeto tem objetivo de ajudar pessoas empreendedoras do município. “Levar os serviços da prefeitura para mais perto da população é importante, como é o caso da Casa do Empreendedor Itinerante. Através do Sebrae Aqui, os munícipes que se interessam em ingressar no mercado como empreendedores terão informações para iniciar essa jornada de forma sólida e quem empreende terá a oportunidade de aprender como melhorar o próprio negócio, além de receber orientações sobre as obrigações e os benefícios de ser MEI. Já por meio do Banco do Povo, empreendedores formais e informais saberão como solicitar microcréditos para alavancar as vendas ou mesmo dar início ao negócio”, esclareceu.

Por meio do Procon Municipal os munícipes receberão orientações sobre seus direitos e deveres nas relações de consumo, estabelecidos através do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990).

Casa do Empreendedor

A Casa do Empreendedor é um espaço destinado aos microempresários do município e tem como objetivo orientá-los sobre impostos, alvarás, financiamentos de créditos, capacitação e outras necessidades relacionadas a abertura e funcionamento do próprio negócio.

Taboão da Serra conta com duas unidades da Casa do Empreendedor, sendo uma no Jardim Maria Rosa, na Rua Cesário Dau, 535, e outra no Pirajuçara, na Estrada Kizaemon Takeuti, 1987. Em ambas o atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, sendo a Unidade Maria Rosa das 8h às 17h e na Pirajuçara das 8h30 às 16h30.

Serviço:

Casa do Empreendedor Itinerante

Sexta-feira, 24/06/2022

Das 10h às 16h

Local: Praça Madre Teresa de Calcutá – Jd. Saint Moritz (em frente à EMI Luca)

Casa do Empreendedor

Unidade Maria Rosa – Rua Cesário Dau, 535 | 4788-7888

Unidade Pirajuçara – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987 | 4138-2000

Procon de Taboão da Serra

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

Telefone: 4786-2987 | 4786-2986