Casal de Taboão da Serra morre em acidente de ônibus em Minas Gerais

Um trágico acidente de ônibus na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), ocorrido na madrugada do último sábado (21), deixou ao menos 41 mortos. Entre as vítimas estão Erinaldo Vieira do Amaral e Anailda Marinho dos Santos, um casal residente em Taboão da Serra.

O ônibus, que saiu de São Paulo com destino à Bahia, transportava 45 passageiros. O acidente envolveu também uma carreta e um carro de passeio. Segundo as investigações preliminares, uma pedra de granito transportada pela carreta se desprendeu, atingindo o ônibus, que explodiu logo em seguida. Um carro de passeio, que trafegava atrás, colidiu com a traseira da carreta.

Erinaldo e Anailda viajavam com a filha, Laura, de apenas 8 anos, para a cidade de Caraíbas, no interior baiano, onde passariam as férias com familiares. O casal não resistiu ao impacto e faleceu no local. Laura foi socorrida com vida e levada a um hospital da região, onde permanece internada.

Segundo familiares, a menina sofreu queimaduras pelo corpo e está emocionalmente abalada, ainda sem compreender a ausência dos pais.

Os corpos de Erinaldo e Anailda devem ser trasladados para Taboão da Serra, onde ocorrerá o velório e sepultamento nos próximos dias.

As investigações sobre o acidente continuam, e as autoridades trabalham para apurar as responsabilidades e prestar apoio às famílias das vítimas.