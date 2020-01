Direto da redação

O Clube Atlético Taboão da Serra (Cats) derrotou por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira (13) o CRB (AL) e avançou para oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol foi marcado por Wilson, aos 41 minutos do primeiro tempo.

Com mais uma vitória, já que havia derrotado o Ituano nos pênaltis, após partida que terminou em três a três no sábado, a equipe taboanense enfrenta o Athletico (PR) na próxima quarta (15) com transmissão pela Sportv.