CATS perde de 29 a 0 para o São Paulo no Paulista Feminino e capitã desabafa: “Pouca coisa o clube ajuda”

Direto da redação

As meninas do Clube Atlético Taboão da Serra não tiveram vida fácil na partida desta quarta-feira (21) válida pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2020. Tudo, pois, a partida contra o São Paulo terminou 29 a 0 para a equipe tricolor. Frente ao resultado negativo, a capitã da equipe afirmou que o clube contribui pouco com o trabalho da equipe e que a própria comissão técnica faz todo o trabalho.

Sem praticamente conseguir chegar ao ataque adversário, a equipe fez sua segunda partida na competição e teve mais um resultado negativo, após o jogo contra o Realidade Jovem na primeira rodada. Ainda no primeiro tempo de partida, no intervalo, quando a equipe perdia por 17 a 0, a capitã Nini deu entrevista e desabafou.

“A gente sabia que ia ser um confronto difícil. A equipe do São Paulo vem há muito tempo treinando junta, inclusive durante a pandemia. Temos um elenco muito jovem. Praticamente não tivemos treino. Conseguimos um campo recentemente. Treinamos três dias antes do Campeonato Paulista. Esta semana tivemos mais dois dias de trabalho no campo”, comentou.

“Infelizmente, usamos a camisa do CATS”

Sem papas na língua, a volante e capitã aproveitou o espaço do microfone durante a transmissão ao vivo da Federação Paulista de Futebol no Facebook para escancarar a insatisfação. “Infelizmente, também, usamos a camisa do CATS, mas pouca coisa o clube nos ajuda. É mais a comissão técnica mesmo, pela vontade. As atletas estão sem ganhar nada, ninguém tem salário, ninguém tem condição, não temos roupa de treino. Não temos apoio nenhum do clube. Usamos o nome do clube para participar do Campeonato Paulista porque acreditamos que é uma oportunidade para as meninas mais jovens”, afirmou Nini.