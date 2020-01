Cats vence a Inter de Limeira por 2 a 0 na estreia da Copa São Paulo

Direto da redação

O Clube Atlético Taboão da Serra (Cats) estreou com vítória na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (3) jogando contra a Inter de Limeira (SP) no Estádio Municipal Hermínio Esposito, em Embu das Artes.

Os gols foram marcados por Marquinhos, aos 14 minutos do primeiro tempo, e Igor, aos sete minutos do segundo tempo. Com a vitória, a equipe taboanense lidera o grupo 16 com três pontos, seguidos por CRB (AL), que venceu o Vila Nova (GO) por 1 a zero e também está com três pontos.

A próxima rodada do grupo acontece na segunda-feira (6): 13h: Taboão da Serra x Vila Nova; 15h15: Inter de Limeira x CRB.