CCR AutoBan está com vagas abertas para trabalho na Bandeirantes e Anhanguera

A concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes (CCR AutoBan) abriu vagas de contratação imediata para atuar nas duas rodovias.

São postos de trabalho de motoristas de caminhão, operador (a) de pedágio e fiscal de obras, com cada uma delas pedindo especificações e requisitos diferentes.

Entretanto, para todas elas é oferecido um salário compatível com a função, benefícios, dentre eles assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale refeição ou alimentação no valor de R$ 807,00, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e Day off (folga) no dia do aniversário.

São oportunidades para trabalho em regime de 12×36 ou na parte da noite. Confira abaixo maiores detalhes de cada vaga oferecida:

Operador (A) Pedágio

O profissional irá realizar a liberação das faixas automáticas; identificar, classificar e cobrar as tarifas de pedágio de acordo com as classes dos veículos; registrar o recebimento das tarifas de pedágio dos veículos e informar ao líder imediato as ocorrências surgidas em sua cabine para que possamos prosperar, criando valor sustentável para a sociedade.

Para se candidatar para Operador de Pedágio é necessário ter ensino fundamental completo, residir em jundiaí, ter disponibilidade para trabalhar com escala de 12 horas (06×18 e 18×06) e será um diferencial ter experiência com atendimento ao cliente

Segue o link para os candidatos a Operador (A) Pedágio: https://br.indeed.com/job/operador-ped%C3%A1gio-2b4e05cd09c31fb2

Motorista de Caminhão

O profissional atuará conduzindo a viatura (guincho leve, munck ou caminhão boiadeiro) aos locais solicitados para atendimento de veículos ou transporte de animais ou material pesado e veículos sem condição de guinchamento. Irá sinalizar o local de atendimento com os materiais disponíveis na viatura para que possamos prosperar, criando valor sustentável para a sociedade.

Para se candidatar é preciso ter ensino fundamental completo, residir em Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia ou Campinas, experiência com caminhão Toco, Truck ou Carreta, carteira de habilitação dentro da validade (D ou E) e disponibilidade para realizar turnos de 12 horas.

Segue o link para os candidatos a Motorista de Caminhão: https://br.indeed.com/job/motorista-caminh%C3%A3o-1986041629b1305f

Fiscal de Obras

O profissional atuará na fiscalização das frentes das obras de médio grau de complexidade realizadas pelas contratadas e supervisionar as equipes por administração, gerindo a compra de insumos e consumo de materiais, em conformidade com projeto. Irá realizar o controle de quantidades das obras, apoiando o engenheiro responsável nas medições mensais das contratadas, e comunicando as ocorrências nas obras (não conformidades, modificações de projeto) aferindo as quantidades realizadas pelas contratadas, através de trena, estacas de início e fim, e acionando apoio da equipe de topografia para que possamos prosperar, criando valor sustentável para a sociedade.

Para se candidatar é preciso ter ensino médio completo, carteira de habilitação B com experiência dirigindo em rodovias, experiência em fiscalização de obras de arte, residir em Jundiaí ou região próxima para atuação na Rodovia Anhanguera e Bandeirantes, disponibilidade para atuar no período noturno (20 ás 05 horas)

Segue o link para os candidatos a Fiscal de Obras: https://br.indeed.com/job/fiscal-de-obras-311113656a63e0ee

As vagas podem ser ocupadas inclusive por mulheres, estrangeiros, transgêneros e pessoas com deficiência.