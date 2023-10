Cemitério da Saudade terá celebração da Missa Campal de Finados na quinta-feira (2)

Direto da PMTS

A clássica Missa Campal que acontece no Dia de Finados no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, acontecerá na quinta-feira, 02/11, às 10h. A celebração será realizada pelo Padre Carlos Alberto de Souza, da Paróquia São Pedro Apóstolo, em parceria com a Prefeitura.

“A missa campal de Finados é uma tradição muito antiga em Taboão da Serra, é um momento especial para lembrar e rezar pelas almas tão queridas daqueles que mais amamos, mas que infelizmente não estão mais aqui”, disse o Prefeito Aprígio.

De acordo com Padre Carlos Alberto, a Missa Campal é uma tradição no município e está sendo organizada para celebrar o amor eterno aos entes queridos que partiram. “Queridos fiéis de Taboão da Serra, no Dia de Finados, uniremos nossos corações e preces em uma missa campal especial, celebrando a memória daqueles que partiram. Que a graça divina nos acompanhe neste momento de reflexão e oração”, afirmou.

Serviço:

Missa Campal de Finados

Dia: 02/11, às 10h

Local: Cemitério da Saudade – Av. Laurita Ortega Mari, 831, Jardim das Oliveiras