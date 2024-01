Centro Paula Souza abre vagas em 19 cursos gratuitos online

Direto da redação

Que tal aproveitar as férias escolares para se aperfeiçoar. O Centro Paula Souza (CPS) oferece 19 opções de cursos gratuitos profissionalizantes totalmente online. Com duração entre 6h e 50h, as capacitações são oferecidas na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo).

Qualquer pessoa interessada pode fazer a inscrição e começar a estudar na hora que quiser, sem necessidade de teste de seleção. Basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br e se cadastrar com login e senha. Não há limite de vagas.

Os conteúdos são dinâmicos, com vários textos, videoaulas, atividades interativas, exercícios e avaliações. Na maioria dos cursos, os aprovados recebem um certificado de conclusão.

Novos cursos gratuitos

Quem trabalha com arte visual e quer aumentar a exposição de produções no mundo digital tem à disposição o novo curso de Portfólios Digitais.

Com duração de 10h, as aulas ensinam como preparar, hospedar e divulgar um portfólio, além de apresentar dicas de ferramentas para incorporar imagens e ilustrações que irão tornar o conteúdo mais interessante, valorizando o trabalho.

A outra novidade é o curso de Ética e Cidadania, que tem como objetivo ajudar a despertar a consciência para os princípios éticos fundamentais.

Com duração de 50h, divididas em oito aulas, a capacitação apresenta técnicas para aplicação de valores morais na vida pessoal e profissional, abordando temas como ética no mercado do trabalho, cidadania e diversidade, perfil profissional no mundo contemporâneo, direitos autorais e sustentabilidade nas organizações.

Autonomia e flexibilidade

Lançada em 2015, a plataforma Mooc Centro Paula Souza soma atualmente mais de 695 mil inscritos.

Gestão de Pessoas é o curso mais procurado, com mais de 100 mil participantes. Em segundo lugar está Inglês Básico, com 77 mil interessados, seguido pelo método de planejamento de negócios Canvas e Gestão do Tempo, com 74 mil e 66 mil inscrições respectivamente.

Assista aos vídeos de apresentação dos cursos: