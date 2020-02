Chuva abre buraco em calçada da escola Rui Barbosa

Por Samara Matos, no Parque Assunção

Durante chuva que atingiu Taboão da Serra nesta segunda-feira (9), um trecho da calçada da EMEFEM Rui Barbosa, na rua dos Jasmins, Parque Assunção desmoronou. O buraco tem atrapalhado a passagem de pedestres e alunos da região. Para evitar acidentes, foi interditado a calçada com fitas de sinalização.

Quem passa no local se impressiona com o tamanho do buraco que está na calçada até o muro da escola há três dias.

A Prefeitura de Taboão da Serra informou que a Secretaria de Manutenção está realizando a obra. Mas, não informado quando ficará pronta.