Chuva em Taboão deixou dois pontos de alagamento, derrubou árvores e totem da Câmara Municipal

Por Allan dos Reis, na redação – atualizado às 20h

A forte chuva da tarde desta segunda-feira (17) deixou pelo menos duas regiões alagadas em Taboão da Serra. No Centro, a Praça Nicola Vivilechio ficou alagada. Para conseguir escapar da água, o motorista de um veículo teve que subir na calçada e ir pra próximo da fonte no meio da praça.

Já no Jardim Helena, no final da Estrada São Francisco, quase próximo ao Shopping Taboão, os estragos foram maiores com alagamento e a queda de árvores. A porta de um prédio comercial na região foi arrancada com a força do vento.

O Totem da Câmara Municipal foi derrubado pela força do vento. Ao lado, no estacionamento do ginásio de esportes Ayrton Senna, uma árvore de grande porte caiu e danificou bastante pelos menos dois veículos.

A Defesa Civil de Taboão da Serra agiu de forma rápida para tirar as árvores que impediam a circulação de veículos.

CONFIRA IMAGENS ABAIXO:

15:17 Chuva intensa em Itapecerica da Serra e Z. sul da Capital. Tem raios. Atinge cidades vizinhas. Busque abrigo. Se estiver em rio ou lago, saia já. Como proceder: https://t.co/UT6sjqgwWe #DefesaCivilProtegeVoce pic.twitter.com/fdhSIZZ12d — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) February 17, 2020