Cido e Nóbrega comentam lançamento da pré-candidatura do Engenheiro Daniel

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

Os vereadores Cido (DEM) e Eduardo Nóbrega (PSDB) conversaram na tarde desta terça-feira (28) com o Taboão em Foco sobre o lançamento da pré-candidatura a prefeito do secretário de manutenção Daniel Bogalho, ocorrido no sábado (25), com apoio do prefeito Fernando Fernandes (PSDB), seis vereadores e milhares de lideranças e apoiadores.

“Sem dúvida nenhuma, o Daniel é um jovem que está ingressando na política, respeitado por todos na cidade. Acredito que nesse momento o [prefeito] Fernando, com esse pré-lançamento, busca sentir como a cidade de Taboão da Serra vai recepcioná-lo, diferentemente de outras candidaturas, como a minha e do Eduardo, que são candidaturas de mais tempo”, diz Cido.

“Acompanhamos pela imprensa esse ato de apoio ao Engenheiro Daniel realizado pelo prefeito Fernando Fernandes, indicando como o seu pré-candidato. É uma decisão pessoal e unilateral do prefeito, mas que, durante todo processo, tem ressalvado o respeito às demais candidaturas que ainda se colocam dentro do governo. Eu sou o vereador mais bem votado na história da cidade pelo PSDB e desde 2016 venho colocando minha vontade de ser pré-candidato a prefeito pelo nosso partido. E entendo que esse é o movimento que ocorre naturalmente no processo de escolha dos candidatos”, destaca Nóbrega.

Vereador Cido mantém sua pré-candidatura, mas ameniza discurso contra Bogalho.

Com o acordo selado para votar o orçamento de 2020 a partir da próxima sexta (31), os dois vereadores também amenizaram suas críticas ao Daniel e, apesar de manterem suas pré-candidaturas, não descartam que estejam juntos no futuro.

“Você nunca pode perder o diálogo. E eu tenho muito bom com o Fernando. Eu contribuí demais para que esse governo seja do tamanho que é. [Apesar das brigas] nenhum muro foi construído. De fato, tivemos divergências, respeitamos a candidatura do Daniel [Bogalho], mas acredito ainda que pode haver muitas mudanças. A minha pré-candidatura permanece. […] Acredito que temos que dar continuidade nas políticas boas e – de fato – buscar melhorar e acrescentar novas políticas na sociedade”, completa Cido.

“Se as ruas dissessem que não é o momento do [vereador] Eduardo Nóbrega lançar uma candidatura a prefeito, eu não teria nenhuma dificuldade [em apoiar o Daniel] porque, se não dialogarmos com a população, não teremos candidatura forte. […] Portanto, neste momento, o que temos é o povo de Taboão da Serra dizendo que sim, o Eduardo Nóbrega está preparado e estando preparado, vou levar minha candidatura até o limite do diálogo”, afirma Nóbrega.

Eduardo Nóbrega espera estar a frente nas pesquisas eleitorais no fim de março para convencer o prefeito que é o melhor nome na sucessão.

O prazo para mudar de partido político para disputar as eleições municipais em outubro deste ano termina no dia 4 de abril.

A estratégia de ambos é que estejam bem pontuados e a frente do Daniel nas pesquisas a serem realizadas nos próximos meses e, assim, tentarem convencer o prefeito Fernando Fernandes a trocar o candidato do governo na sucessão.