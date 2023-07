CIE Pietra Medeiros recebe Arraial Renascer neste sábado (22) em Taboão da Serra

Direto da redação

Com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) da Prefeitura de Taboão da Serra, o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Pietra Medeiros recebe neste sábado, 22/07, o "Arraial Renascer", organizado pela Igreja Renascer em Cristo. A quermesse será às 16h, na Rua Antônio Pestana, 434, no Monte Alegre e é aberta ao público.

Além de barracas com comidas e bebidas típicas, brincadeiras, dança junina e correio elegante, haverá show com o cantor e compositor sertanejo gospel Rodrigo Luzap. “O poder transformador do esporte só é possível quando ações sociais estão juntas.

Então, convido todos os alunos da SEMEL e os munícipes da nossa cidade, independente de credo ou religião, a estarem com a gente no Arraial Renascer. Tenho certeza que será um momento de muita diversão, animação e descontração para todas as famílias”, convida Olívio Nóbrega, secretário de Esportes e Lazer.

De acordo com os organizadores do evento, os valores arrecadados na festa serão revertidos aos projetos sociais da Igreja Renascer para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serviço:

Arraial Renascer

22/07, às 16h

Local: CIE Pietra Medeiros – Rua Antônio Pestana, 434, Monte Alegre