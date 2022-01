CIEE de Taboão da Serra retoma atendimento presencial na Sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Direto da redação, com informação da PMTS

A unidade do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) de Taboão da Serra retornou os atendimentos presenciais para munícipes que necessitarem dos serviços. O atendimento acontece às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE), na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa.

Em decorrência da pandemia da Covid-19 os atendimentos no posto haviam sido suspensos em março de 2020. Nesta retomada, os atendimentos seguem os protocolos sanitários contra a Covid-19, determinados pela Secretaria de Saúde e demais órgãos sanitários.

O CIEE de Taboão da Serra disponibiliza diversos serviços para empresas e para estudantes como a realização de cadastro, retirada de contrato de estágio, Jovem Aprendiz e informações sobre estágio para alunos dos Ensinos Médio, Técnico e Superior.

Para o secretário de SDE, Wanderley Bressan, as atividades presenciais do CIEE facilitam o relacionamento entre empresas, instituições de ensino e moradores. “O retorno do CIEE aos atendimentos presenciais é essencial, pois é um serviço eficaz, principalmente para os estudantes que procuram empregos e estágios. O atendimento presencial é um meio de facilitar o relacionamento entre escola e empresa e gerar ainda mais oportunidades para os taboanenses”, destacou.



Serviço:

CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola de Taboão da Serra

Atendimento: terça, quarta e quinta-feira, das 8h às 12h

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda)