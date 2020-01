Cinco novos conselheiros tutelares tomaram posse em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Na tarde de quinta-feira (9), foi a cerimônia de posse dos cinco novos conselheiros tutelares, eleitos em outubro de 2019. A posse aconteceu no gabinete do Prefeito Fernando Fernandes. Estiveram presentes familiares dos eleitos, a Secretária de Assistência Social Arlete Silva, promotora de justiça, Dra Maria Julia Cury, a presidente CMDCA, Vanini Mandaj e o vice-prefeito Laércio Lopes.

O mandato de quatro anos ocorrerá entre 2020 e 2023. Os cinco novos conselheiros tutelares empossados são Raquel Fernandes, Léa Reis, Paulo , Nalva Lúcio e Tamiris Vaz. Terão a missão de garantir os direitos e deveres relativos às crianças e adolescentes de Taboão da Serra, para que sejam preservados e pautados de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e legislações.

O prefeito Fernando Fernandes comentou sobre a solenidade e não poupando elogios a atividade de conselheiros tutelares. “A cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares é um momento importante, pois é um trabalho muito difícil. O conselho tutelar é o tipo de atividade que só é chamado a intervir quando existe um problema familiar que envolve crianças. É uma atividade que tem grande responsabilidade e dou muita importância, muito valor e respeito.”

“Fizemos votos e confiamos que o trabalho deles será feito em rede junto com a educação, saúde, assistência social, eu o Ministério Público juntando esforços na defesa dessa crianças e adolescente que tanto precisam da nossa atuação.” diz a promotora Dra Maria Julia Cury

A secretária de Assistência Social , Arlete Silva, afirma que esse é um momento muito importante para a cidade e famílias vulneráveis. “Nós podemos perceber o compromisso de todos eles para fazer um trabalho de proteção à criança e adolescente. Estou contente, é um momento importante para a cidade e para as famílias vulneráveis que precisam do apoio do conselho tutelar e poder público.”