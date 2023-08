No sábado, a programação começa com a animação da Disney Raya e o Último Dragão (18h30). O longa acompanha a princesa guerreira Raya, que precisa encontrar o último dragão ainda vivo para destruir entidades malignas.

Em seguida, será exibido o blockbuster Mulher-Maravilha 1984 (21h), que traz uma das principais personagens da DC Comics com narrativa em sintonia com os tempos atuais.

No domingo (20), as sessões iniciam com o longa brasileiro Minha Mãe É uma Peça 3 (18h30). O último filme da franquia estrelada pelo humorista Paulo Gustavo (1978 – 2021) e que se tornou a maior bilheteria do cinema nacional.

A exibição do filme A Mulher Rei (21h) encerra a programação. O longa traz a vencedora do Oscar, Viola Davis, como protagonista. Baseado em fatos reais, o filme épico conta a saga heróica e emocionante de guerreiras que protegiam o reino africano de Daomé no século 19.

Serviço:

Cine Autorama em Itapecerica da Serra

Local: Ginásio de Esportes

Data: 19 e 20 de agosto de 2023 (sábado e domingo)

Horário: 18h30 e 21h

Endereço: Avenida Dona Anila, 1001 – Olaria, Itapecerica da Serra, SP

Ingressos: gratuito – necessário reserva pelo site www.cineautorama.com.br.

Sobre o Cine Autorama:

O Cine Autorama é o primeiro cinema drive-in móvel a surgir no Brasil. Desde 2015, o projeto democratiza o acesso à cultura e já realizou mais de 484 sessões para mais de 125 mil pessoas em todo o país.