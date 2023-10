Circo do Moranguinho chega a Taboão da Serra para curta temporada e espetáculos gratuitos

Direto da redação

Com apoio do Governo Municipal, Taboão da Serra recebe na próxima semana o Circo do Moranguinho. A trupe ficará de 03/11 a 18/12, no estacionamento do Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção) e todas as sessões são gratuitas, sendo sextas, às 20h, sábados, domingos e feriados, às 16h e às 18h. A entrada é por ordem de chegada e capacidade para até 500 pessoas.

Quem puder, pode doar 1kg de alimento não perecível para auxiliar o Fundo Social de Solidariedade e o Banco de Alimentos Municipal a atender famílias em situação de vulnerabilidade.

O Circo do Moranguinho conta com atrações nacionais e internacionais em um espetáculo alegre e interativo, com duração de aproximadamente 1h20.

“Estar de volta a Taboão da Serra, minha cidade, é algo que me traz muita felicidade, principalmente agora com o Circo do Moranguinho. Minha missão é levar alegria para todos. Isto é algo que aprendi com a minha família e é uma arte que tento passar para os meus filhos. Espero todos na sexta-feira, 03/11, às 20h, para nossa a grande estreia no Parque das Hortênsias. Venha rir e se emocionar com a gente”, afirma Tiago Siqueira, o Palhaço Moranguinho.

O prefeito Aprígio reforça a importância que apoiar e promover eventos na cidade. “Em nosso governo, reconhecemos e valorizamos todas as expressões artísticas, incluindo o circo, um dos tesouros da cultura que sobrevive há gerações. Apoiando a vinda de espetáculos e realizando eventos estamos democratizando o acesso à cultura e possibilitando aos taboanenses a vivência da diversidade das artes”, declara.

Serviço:

Circo do Moranguinho

De 03/11 a 18/12

Local: Estacionamento do Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

– 1kg de alimento é bem-vindo

Espetáculos gratuitos:

– Sextas, às 20h

– Sábados, domingos e feriados, às 16h e às 20h

Informações: WhatsApp (11) 97624-7050

Instagram: @circodomoranguinho