Circo Joia oferece apresentações gratuitas no Pirajuçara

Direto da redação

Após um longo período de atividades culturais paradas, o setor cultural vem provando que ainda é possível se reinventar, emocionando e resgatando a memória afetiva do público através da arte circense. Nesse cenário, o Circo Joia realizará apresentações gratuitas neste final de semana, no Pirajuçara, na Rua Sérgio Porto, 124, Jd. Santo Onofre, em frente ao Assaí Atacadista.

O evento oferece quatro sessões do espetáculo circense Magia & Alegria que acontecerá nos dias 18 e 19 de junho e será realizado com recursos do projeto “Encanto da Periferia”, contemplado pelo edital Proac Nº 33/2021, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Taboão da Serra.

A expectativa da organização é de receber cerca de 1.600 pessoas nos dois dias de apresentações, lembrando que o projeto é direcionado para famílias da periferia, com pouco ou nenhum acesso à cultura e os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência de cada sessão e os lugares são limitados.

“O Circo Joia desde a sua criação, há mais de 60 anos, tem em seu DNA o hábito de visitar e levar cultura para as regiões mais afastadas do Estado e da cidade de São Paulo. Desde a época que meu pai administrava o circo, já fazíamos temporadas nesses lugares. Ter um projeto como esse, voltado para as regiões periféricas contemplado pelo PROAC, valoriza ainda mais o nosso trabalho e nos ajuda a dar continuidade, principalmente nesse momento de retomada pós pandemia, que o setor cultural foi um dos mais atingidos” explica Robson Alexandre, Diretor Geral do Circo Joia e filho de Antônio Costa, fundador do circo.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Binho, a parceria para levar atrações culturais para todos e principalmente para a periferia é uma das ações do Governo. “Os moradores do Pirajuçara e região terão a oportunidade de aproveitar um final de semana com a magia circense, e essa parceria com o Circo Joia e com outras instituições proporciona mais acesso de todos à cultura e nosso Governo trabalha para ampliar essas ações”, ressaltou.

Entre a programação, o público terá acesso a uma hora e quarenta do mais puro espetáculo circense tradicional que promete levar às crianças todo encanto e magia de um show de circo através de números com Equilibristas, Acrobatas, Mágico e Malabaristas. A gargalhada do público fica por conta do Palhaço Rebian, sem deixar de citar um dos pontos altos do espetáculo representado pelo “Homem – Foca” interpretado por Bruno Edson, um dos nomes mais tradicionais do mundo circense, sendo um dos mais antigos equilibristas do Brasil.

O local escolhido para as apresentações foi a região do Pirajuçara em Taboão da Serra, região com alto índice de pessoas carentes. “Esse projeto tem feito eu voltar à minha essência, onde o sonho começou! Dirigir um espetáculo voltado para regiões periféricas no Circo que eu praticamente nasci, é um sonho realizado e motivo de muita alegria. Ao longo da minha carreira tive o prazer de produzir diversos espetáculos grandiosos, é exatamente essa experiência que eu trago para a cidade de Taboão da Serra. O público da cidade pode esperar apresentações emocionantes junto ao Circo Joia”, finalizou Wellington Stringhi, neto do fundador do Circo e Diretor Artístico do espetáculo Magia & Alegria.

Serviços:

Circo Joia – Magia & Alegria

Quando: Dias 18/06 e 19/06

Horário: Sessões às 18h00 e 21h00

Classificação: Livre

Duração: 100min

Endereço: R. Sérgio Pôrto, 124 – Jardim Santo Onofre (Em frente ao Assaí Atacadista).

Diretor Artística: Wellington Stringhi

Roteiro: Maria Aparecida da Costa

Direção Geral: Robson da Costa

Obs: Ingressos serão distribuídos com 1h de antecedência de cada sessão respeitando o limite máximo de público.