Clientes da Enel afetados com a queda de energia terão isenção do pagamento de três contas

Direto da redação

Clientes da Enel São Paulo cadastrados no programa Tarifa Social que ficaram sem energia por 48 horas ou mais — em razão dos ventos de até 104 km/h que atingiram a área de concessão da empresa no dia 3 de novembro — terão isenção do pagamento de três contas de luz.

A Enel diz estar ciente dos transtornos provocados pela interrupção da energia em São Paulo e anunciou a medida como “apoio em caráter excepcional para auxiliar clientes de baixa renda”.

A isenção no pagamento de três contas ocorrerá já a partir de dezembro. A isenção nas contas de energia vale apenas para os clientes cadastrados previamente nessas categorias antes da data do dia 3 de novembro em São Paulo.

Caso esses clientes possuam débitos anteriores com a distribuidora, até três contas em atraso serão abonadas em substituição à isenção. Os demais clientes deverão receber compensação pelos dias de interrupção de energia na conta de luz desse mês, segundo o Procon.