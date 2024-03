Colégio SER renova certificação Google For Education, que integra tecnologia e aprendizagem em sala de aula

Por Allan dos Reis, no Colégio SER

Localizado no Jardim Maria Rosa, em Taboão da Serra, o Colégio SER celebrou nesta semana a recertificação Google For Education, que transforma a escola num ambiente focado no aprendizado tendo a tecnologia como processo de ensino e inovação. A entrega simbólica do troféu aconteceu na quadra da escola e foi celebrada por alunos e o mascote Serelepe.

A diretora pedagógica Renata Vassoler explica que o Colégio SER faz uso da tecnologia no campo educacional para aprimorar o aprendizado de seus alunos. E por isso é muito importante apoiar o quadro de professores com qualificação profissional.

“Dentro dos pilares da educação do Colégio SER, um deles é a inovação. E nada melhor do que estarmos alinhados com o que o Google oferece dentro do campo educacional para que possamos colocar em nossas práticas a tecnologia. De fato, essa recertificação auxilia os professores em suas aulas e também abrimos o campo de possibilidades para os alunos verem em curto, médio e longo prazo como a tecnologia pode influenciar de maneira positiva a vida de cada pessoa envolvida”, diz Renata.

Para conseguirem a recertificação, professores do Colégio SER passaram por intensos treinamentos disponibilizados pela Google. “A recertificação Google é muito importante porque é uma ferramenta que utilizamos no dia a dia com os alunos. Ela faz a gente aprimorar nossos estudos, aprimorar nossa forma de trabalhar com os alunos. É uma ferramenta importantíssima e a cada ano vai inovando. E o Colégio SER oferece a oportunidade da gente acompanhar esses avanços”, diz Elaine Zanon, professora do 4º e do 5º ano.

SERVIÇO:

Colégio SER – Certificado Google For Education

Avenida Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa

Educação Infantil, Fundamental e Médio

Informações: (11) 4788-8777