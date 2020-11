Com 48,39% dos votos, Ney Santos é reeleito prefeito de Embu das Artes; saiba quem são os vereadores

Direto da redação

Com uma larga vantagem sobre o segundo colocado, o candidato Ney Santos (Republicanos)foi reeleito com 48,39% dos votos, em apuração realizada neste domingo (15). O atual prefeito de Embu não deu chances para os adversários políticos. No total, Ney Santos obteve um total de 61.660 votos.

Hugo Prado, do MDB, será o vice-prefeito de Ney Santos na gestão 2021-2024.

Veja como ficou a apuração dos votos para a prefeitura em Embu das Artes:

1º Ney Santos (Republicanos) – 48,39% VOTOS

2º Rosângela Santos (PT) – 21,33% VOTOS

3º Geraldo Cruz (PDT) – 14,75% VOTOS

4º Drª Bete (PSDB) – 12,25% VOTOS

5º Sargento Ruas (PSL) – 2,87% VOTOS

6º Rey Martins – (PTC) – 0,39% VOTOS

7º Cristiane Amorim – (PCO) – 0,03% VOTOS

Eleitorado

Com 189.289 eleitores aptos ao exercício do direito do voto, Embu das Artes teve um total de 39.868 abstenções. Dos votos válidos, ou seja, de quem compareceu às urnas, 8,95% (13.368 eleitores) votaram nulo e 5,76% (8.617 eleitores) votaram em branco.

Vereadores eleitos

Com os votos válidos já é possível conhecer os 17 nomes que ocuparão os lugares das cadeiras da Câmera dos Vereadores de Embu das Artes. Veja a lista:

1º Índio Silva – Republicanos – 4.229 votos

2º Gideon Santos – Republicanos – 3.474 votos

3º Ricardo Almeida – Republicanos – 3.210 votos

4º Bobiel Castilho – PSC – 2.757 votos

5º Abel Arantes – PL – 2.503 votos

6º Luiz do Depósito – MDB – 2.362 votos

7º Gilson Oliveira – Republicanos – 2.260 votos

8º Gerson Olegário – Avante – 2.219 votos

9º Alexandre Campos – PTB – 2.152 votos

10º Aline Santos -MDB – 2.103 votos

11º Dede – Republicanos – 1.963 votos

12º Renato Oliveira – MDB – 1.958 votos

13º Betinho Souza – PSD – 1.881 votos

14º Abidan Henrique – PDT – 1.506 – votos

15º Joãozinho da Farmácia – PL – 939 votos

16º Adalto Batista – PSDB – 902 votos

17º Rochinha Mandato Coletivo – PODE – 839 votos