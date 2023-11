Com alívio do calorão, semana será de pancadas de chuva e temperaturas amenas

Por Samara Matos, na redação

A previsão do tempo para esta semana em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra e região é de calor moderado e grandes chances de chuva em todos os dias, cenário diferente do que vinha enfrentando.Na última semana, a região enfrentou uma forte onda de calor, com as temperaturas acima dos 38°C e sem chuvas. Agora, os termômetros se equilibram entre os 20°C e 30°C e o clima fica mais úmido.

Nesta terça-feira (21), os termômetros atingem no máximo 30°C, com chances de chuva a tarde.

Na quarta (22), o dia começa com mínima de 20°C e a temperatura deve chegar até os 33°C de máxima. A chance de pancadas de chuva é de 90%. Já na quinta-feira (23), os termômetros oscilam entre 20°C e 32°C também com fortes chances de pancadas durante o dia, com até 90% de probabilidade.

Na sexta-feira (24), a mínima é de 17°C e a máxima alcança os 24°C, com chances de chuva a qualquer hora do dia.