Com bandeira amarela, conta de luz também terá cobrança extra em fevereiro

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (29) que a bandeira tarifária de fevereiro seguirá amarela, o que significa uma cobrança de taxa extra de R$ 1,343 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Assim, os consumidores abastecidos pela Aneel, como Taboão da Serra, vão continuar coma a cobrança que também vigorou no mês de janeiro.

Segundo a Aneel, fevereiro é um mês típico do período de chuvas nas regiões das principais usinas hidrelétricas, mas os principais reservatórios do sistema “vêm apresentando recuperação lenta de níveis em função do volume de chuvas abaixo do padrão histórico para esse período do ano”.

A Aneel alerta para o uso consciente da energia elétrica e enfatiza o combate ao desperdício.

ENTENDA AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

A verde indica condições favoráveis de geração de energia, portanto, ela não tem cobrança adicional. A amarela ocorre quando há condições menos favoráveis com a cobrança de R$ 1,34 por 100 kWh. Já a vermelha tem taxa adicional em dois patamares. No primeiro o adicional é de R$ 4,16. No segundo a taxa é de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos.