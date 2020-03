Com bandeira verde em Março, taxa extra na conta de energia não será cobrada

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a bandeira tarifária de março será verde, isso significa que não haverá cobrança de taxa extra na conta de luz.

Em fevereiro, vigorou a cobrança da bandeira verde também. Segundo a Aneel, a decisão é motivada pois em fevereiro, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN) apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês.

No mês de Março não será diferente, há previsão mais positiva de chuvas nas regiões onde se localizam os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

ENTENDA AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

A verde indica condições favoráveis de geração de energia, portanto, ela não tem cobrança adicional. A amarela ocorre quando há condições menos favoráveis com a cobrança de R$ 1 por 100 kWh. Já a vermelha tem taxa adicional em dois patamares. No primeiro o adicional é de R$