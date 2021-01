Com Cris Souza na lista, Futsal Planet divulga os 10 indicados ao prêmio de melhor técnico do mundo

Por Samara Matos, na redação

Pelo segundo ano consecutivo a treinadora da equipe Magnus Futsal feminino está na lista das grandes técnicas do futsal mundial, desta vez concorrendo somente entre clubes que trabalham com equipes femininas. Esse fato é reconhecido pelo site Futsal Planet.

“Sou uma abençoada por ter a oportunidade de viver, por mais uma vez, um momento glorioso como este. Agradeço a todos os que acreditam em meu trabalho, e que confiam seus talentos em minhas mãos. Juntos estamos fazendo história. ” diz a treinadora Cris Souza

Vale ressaltar que ela é a única mulher indicada para o prêmio. Responsável por um trabalho longínquo no Taboão Magnus, desde 2009, Cris já conquistou a Taça Brasil Sub-17 (2019), duas Copas do Brasil (2019-2020), dois Campeonatos Paulista (2018, 2020), Taça Brasil primeira divisão de forma invicta (2017), um vice no Paulista (2019) e vice também da Super Copa do Brasil (2020).

Ela foi eleita como melhor treinadora de São Paulo em 2010. Além da equipe feminina do Taboão, também foi preparadora física do masculino principal de 2007 até 2008. Treinou a equipe de futsal do curso de medicina da Universidade Santo Amaro entre 2015 e 2017, e comanda o time de futsal da FECAF atualmente, junto com seu trabalho no Taboão Magnus.