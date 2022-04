Com entrada gratuita, Di Cherry Circus fica no estacionamento do Parque das Hortênsias até 15 de maio

Da redação, com informações da PMTS

Começa nesta sexta-feira (22) e vai até 15 de maio às apresentações circenses gratuitas no estacionamento do Parque das Hortênsias, em Taboão da Serra. Os espetáculos da Di Cherry Circus acontecem às segundas, quintas e sextas às 20h e aos sábado e domingo terão duas sessões, às 18h e 20h, respectivamente.

Com 500 lugares disponíveis, a retirada dos ingressos acontecem por ordem de chegada. Os organizadores pedem – sem qualquer obrigação – a doação de 1 kg de alimento.

Com 1h20 de apresentação, o Di Cherry Circus conta com 12 artistas que se revezam para levar alegria para o público. Entre as atrações estão o fantástico Globo da Morte, o encanto dos contorcionistas e trapezistas, além da agilidade dos malabaristas e acrobatas. Já com os palhaços, personagens infantis e muito mais, a diversão estará completa e garantida.

As apresentações têm a parceria da Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Cultura.

SERVIÇO:

Di Cherry Circus

Estacionamento do Parque das Hortênsias

Entrada Gratuita

Segunda, quinta e sexta-feira: 20h

Sábado e domingo: 18h e 20h

De 22 de abril a 15 de maio