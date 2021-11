Com filme “Eternos”, cinema do Shopping Cidade das Artes é inaugurado

Por Allan dos Reis, no São Marcos/Embu das Artes

Em fase final de construção, o Shopping Cidade das Artes fez nesta quarta-feira (24) a pré-estreia do cinema com exibição do filme “Eternos”, da Marvel, a um grupo de convidados, incluindo o Taboão em Foco. Oficialmente, a inauguração acontece nesta quinta-feira (25).

São quatro salas de cinema com capacidade total de 600 pessoas, poltronas inclináveis e isolamento acústico com espumas especiais. Todas as salas têm acesso para pessoas com necessidades especiais. O local é administrado pelo Grupo Cine Cinemas. No hall de entrada há um espaço kids, com fliperamas e outros brinquedos.

Além do cinema, a academia localizada no shopping também está sendo inaugurada nesta quinta.

OBRAS DO SHOPPING CIDADE DAS ARTES

Apesar do cinema e da academia, o Shopping Cidade das Artes continua em obras e tem inauguração prevista no primeiro trimestre de 2022. O empreendimento contará com mais de 50 lojas, praça de alimentação, estacionamento entre outras novidades.

Endereço:

Shopping Cidade das Artes

Rua Augusto de Almeida Batista – São Marcos

Embu das Artes (SP)